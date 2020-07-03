Лукашенко заявил о нежелании бежать от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет бежать от России, а намерена улучшить нынешние отношения. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».

«Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять. И я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся», — сказал белорусский лидер. Он добавил, что единственное требование Минска — это хорошее отношение со стороны других стран.

В Белоруссии 3 июля празднуется День независимости. Лукашенко подчеркнул, что к ней жители страны шли более тысячи лет. По словам главы государства, праздник стал символом символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По словам Лукашенко, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти.

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