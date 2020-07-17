В Германии предостерегли от идеи «раскулачить» богатых

Экономическое неравенство в Германии оказалось выше, чем предполагалось. Однако эксперты предостерегли от идеи «раскулачить» богатых, поскольку задуманный правительством налог для наиболее обеспеченных граждан может усугубить ситуацию. О причинах экономического неравенства пишет Handelsblatt со ссылкой на Немецкий институт экономических исследований.
Во-первых, разрыв в доходах населения связан с «проблемными регионами» Германии. Речь идет главным образом о разрыве в уровне жизни между восточными территориями бывшей ГДР и западными землями. После восстановления единства страны в 1990 году многим жителям Восточной Германии пришлось начать все с нуля — у них не было ни недвижимости, ни сбережений. Экономическое отставание сохраняется спустя 30 лет.
Во-вторых, неравенство объясняется тем, что Германия — социальное государство (Sozialstaat), играющее главную роль в обеспечении социально-экономического благополучия его граждан. По данным исследования, чем больше государство вовлечено в процессы перераспределения богатства, тем ниже уровень благосостояния людей с низким доходом. Поэтому экономическое неравенство в скандинавских странах, где концепция социального государства получила широкое распространение, сильнее, чем в Германии.
Эксперты также отметили, что от состоятельных людей зависит продуктивное развитие общества. Как правило, они направляют средства на создание коммерческих активов и развитие бизнеса, что способствует появлению большого числа рабочих мест. В условиях коронакризиса пострадали многие компании, а дополнительная налоговая нагрузка создаст еще большую угрозу для этих рабочих мест.
Несмотря на тяжелую ситуацию из-за пандемии, Германия оказалась в числе крупнейших европейских стран с наиболее устойчивой к кризису экономикой. В частности, правительство подготовило самый комплексный пакет мер социальной помощи, составивший 30 процентов ВВП.