Промышленность в России укрепила падение

По итогам июня в России зафиксировано очередное падение промышленного производства. Как следует из данных Росстата, опубликованных сайте ведомства, в годовом выражении оно составило 9,4 процента, что чуть лучше, чем 9,6 процента в мае.

Вместе с тем, отмечает «Коммерсантъ», тенденция к снижению укрепляется — с учетом сезонных и календарных факторов спад фиксируется третий квартал подряд, а показатели в июне оказались значительно хуже прогнозов. Большинство аналитиков ожидали уровень сокращения не более 7,9 процента.

Если учитывать разницу в количестве рабочих дней с прошлым годом, то падение в июне и вовсе достигло 10,3 процента. Главный вклад в такую динамику внесла добыча полезных ископаемых — минус 14,2 процента.

Однако и в обработке вырос выпуск только отдельных видов продовольствия, медикаментов, одежды, мебели и стиральных машин. В целом же в этой части промышленности зафиксирован спад на 6,4 процента.

В технических терминах такая ситуация означает промышленную рецессию. При этом глубина ее такова при сопоставлении всех факторов в июне промышленное производство было на 5 процентов меньше, чем средние показатели 2017 года, хотя еще в нерабочем апреле — на 2,2 процента.

Замглавы Минэкономики Полина Крючкова отмечает, что падение промпроизводства в России ниже, чем в других развитых и развивающихся странах, однако такая ситуация складывается на фоне отсутствия хоть сколько-нибудь значимого роста в предыдущие годы, до кризиса связанного с пандемией коронавируса. Как отмечается в материале, проблемы июня могут быть связаны с отсутствием внятного сценария выхода из кризиса и текущих проблем.

Накануне президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной. Вместе с тем он указал, что правительство предприняло правильные точечные действия, благодаря которым «мы попали именно туда, куда хотели»