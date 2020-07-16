Путин оценил масштабы кризиса в России

Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной. Эти слова прозвучали на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

В апреле, когда были объявлены нерабочие дни из-за эпидемии коронавируса, ВВП России сократился на 12 процентов. В мае снижение составило 10,9 процента. Все это, добавил президент, существенно ударило по людям.

Тем не менее Путин похвалил правительство за предпринятые точечные действия, указав, что те принесли результат. «В некоторых странах объемы помощи были гораздо, заметно больше, но мы попали именно туда, куда хотели», — подчеркнул он.

Главной задачей российской экономической политики глава государства назвал восстановление уровеня занятости населения. Он призвал использовать для этого все инструменты, в том числе возможности федерального бюджета. По его словам, в первую очередь надо дать людям возможность работать и обеспечивать свои семьи.

В настоящее время, подчеркнул глава государства, безработица еще остается очень высокой. Только официально в центрах занятости по всей стране зарегистрировано порядка трех миллионов человек.

Ранее сообщалось, что большинство россиян одобрили повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 процентов, что коснулось людей с относительно высокими заработками.