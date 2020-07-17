Российский пранкер обвинил МИД Польши в непрофессионализме

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в беседе с РИА Новости объяснил отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН после его с партнером Алексеем Столяровым (Лексус) звонка президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

По его словам, отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН является попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД, перенести ответственность на «каких-то мелких сотрудников», которые могут быть и не виноваты. «Не только МИД, но и офис президента в этой схеме участвовал», — сказал он.

Вован и Лексус позвонили Дуде от имени Гутерриша 15 июля и поздравили с переизбранием. В разговоре они затронул тему коронавируса, а затем предложили Дуде забрать Львов и некоторые другие украинские города. Президент Польши в ответ начал заикаться, затем сказал, что подобных настроений в Польше нет и страна находится в хороших отношениях с Украиной.

После этого глава МИД страны Яцек Чапутович заявил, что звонок мог быть «актом дезинформации» со стороны России, призванным поссорить польское государство с Украиной. Чапутович рассказал, что инцидент расследуется на уровне спецслужб и его министерства.