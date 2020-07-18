Генсек ООН сложил состояния богатейших людей в мире и обнаружил неравенство

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сложил состояние 26 богатейших людей мира и заявил, что оно равняется количеству денег, которым вместе обладает половина населения Земли. Об этом он сообщил во время выступления с лекцией в память о Нельсон Манделе, приуроченной ко дню рождения борца с апартеидом. Текст его выступления опубликовал сайт фонда Манделы.

«26 самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты», — отметил генсек ООН. Гутерреш также заявил, что более 70 процентов населения планеты живет в условиях растущего неравенства.

Он уточнил, что неравенство не всегда зависит от количества материальных благ и доходов. По мнению генсека ООН, для многих людей в мире оно означает дискриминацию по признаку пола, расы, инвалидности и ряда других факторов.

Ранее в июне Гутерреш заявил, что мир находится на грани крупнейшего за последние 50 лет продовольственного кризиса. Он призвал правительства всех стран мира принять срочные меры для предотвращения пагубных последствий пандемии коронавируса и обеспечения продовольственной безопасности. По его словам, вполне возможно, что в скором времени бедные люди не смогут позволить себе даже основных продуктов питания.