Генсек ООН прокомментировал беспорядки в США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свое сожалению в отношении массовых беспорядков в США и призвал протестующих к мирным акциям. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Мое сердце разрывается, когда вижу жестокость на улицах страны нашего пребывания и города Нью-Йорка. Жалобы должны быть услышаны, но их необходимо выражать мирным путем», — написал Гутерреш. Он также подчеркнул, что власти, в свою очередь, должны реагировать на митинги сдержанно.

По словам дипломата, разнообразие внутри страны — это богатство, а не угроза. Он призвал избавиться от расизма и предоставить всем гражданам равные условия, тем самым инвестируя в сплоченность населения.

Ранее сообщалось, что во время массовых беспорядков в США, которые сопровождаются поджогами, мародерством и стычками с полицией, погибло не менее 11 человек. Большинство из них — темнокожие.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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