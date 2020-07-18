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Преследуемый собаками окровавленный лось забежал во двор жилого дома

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Фото: Henry P. / Globallookpress.com

В Якутии в поселке Оннес молодой окровавленный лось забежал во двор жилого дома, пытаясь спастись от гнавшихся за ним собак. В итоге животному удалось скрыться в лесу, пишет РИА Новости.

Сообщается, что лось переплыл реку Амга и хотел обойти поселок, однако встретился со стаей дворовых собак. Уходя от преследования, он забежал во двор и поранился о натянутую веревку для белья. Она срезала лосю неокрепшие панты, после чего раненое животное забежало в другой двор, где его засняли на видео.

Затем лось избавился от преследователей. Он смог убежать из поселка и скрылся в лесу. Возможной причиной того, что животное оказалось в поселке, местные власти назвали лесной пожар в 40 километрах от поселка.

«Подобного рода явления, когда животные покидают места обычного обитания из-за пожаров и наводнений и заходят в населенные пункты, являются нередкими», — отметили в дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Якутии. Они также добавили, что ставший жертвой преследования лось был молодой особью.

Ранее в июле жительница канадской провинции Манитобе вышла на пробежку и встретилась с громадным черным медведем. Хищник ударил ее по лицу, оцарапал спину, а затем встал на задние лапы и убежал прочь. Женщина обратились к врачам, они обработали раны на лице и спине. Ее жизни ничего не угрожает.

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