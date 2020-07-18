Врач призвал сделать прививки от гриппа обязательными из-за коронавируса

Прививки от гриппа осенью следует сделать обязательными, чтобы облегчить нагрузку на систему здравоохранения. Эпидемии гриппа и ОРВИ в холодное время года могут наложиться на очередную вспышку коронавируса, заявил в беседе с РИА Новости заведующий отделением COVID-19 в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

По словам специалиста, вакцина — наиболее эффективное средство при сезонном гриппе. В настоящее время Израиль закупает ее в большем объеме, чем обычно. Сложность грядущих эпидемий, как отмечает Хошен, заключается в том, что симптомы этих болезней почти не отличимы.

«В больницы начнут поступать больные с симптомами различных вирусов дыхательных путей, которые очень похожи на COVID-19. Пока не будет произведена микробиологическая проверка, будет крайне сложно определить разницу. Система здравоохранения будет очень загружена», — предупредил медик.

Ранее сообщалось, что регистрация первой вакцины от коронавируса в России намечена на август 2020 года. В Минздраве испытания препарата оценили положительно и отметили, что они дают хорошие результаты.