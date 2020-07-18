«Вест Хэм» обыграл конкурента в борьбе за выживание

«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 17 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев. В составе победителей голами отметились Майкл Антонио, Томаш Соучек и Деклан Райс. У гостей отличился Трой Дини.

Победа позволила «Вест Хэму» набрать 37 очков, клуб находится на 15-м месте. «Уотфорд» имеет в активе 34 очка и занимает 17-ю позицию.

В следующем туре «Вест Хэм» 22 июля сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Уотфорд» днем раньше примет «Манчестер Сити».