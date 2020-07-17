«Манчестер Юнайтед» нанес середняку АПЛ шестое поражение подряд

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 16 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились форварды Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 62 очка и остаться на пятом месте в чемпионате. В активе «Кристал Пэлас», потерпевшего шестое поражение подряд, 42 очка. Команда находится на 14-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 22 июля на своем поле примет «Вест Хэм». «Кристал Пэлас» двумя днями раньше на выезде сыграет с «Вулвперхэмптоном».