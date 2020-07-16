«Эвертон» ушел от поражения в игре с новичком АПЛ

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 16 июля, и завершилась со счетом 1:1. Во втором тайме бирмингемцев вывел вперед Эзри Конса. Равенство восстановил Тео Уолкотт.

Новичок АПЛ «Астон Вилла» набрала 31 очко и находится на 19-м месте в турнирной таблице. В активе «Эвертона» 46 очков, клуб занимает 11-ю позицию.

В следующем туре «Астон Вилла» 21 июля на своем поле примет «Арсенал». «Эвертон» днем раньше на выезде сыграет с «Шеффилдом».