«Арсенал» одержал волевую победу над «Ливерпулем» в центральном матче тура АПЛ

«Арсенал» на своем поле одержал волевую победу над «Ливерпулем» в центральном в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров». На гол Садио Мане хозяева ответили точными ударами Алекандра Ляказетта и Рейсса Нельсона.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 53 очка и выйти на девятое место в чемпионате. В активе «Ливерпуля», досрочно победившего в АПЛ, остается 93 очка.

В следующем туре «Ливерпуль» 22 июля на своем поле примет «Челси». «Арсенал» днем ранее на выезде встретится с «Астон Виллой».