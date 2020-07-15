«Манчестер Сити» победил клуб российского бизнесмена в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». В составе победителей в первом тайме забитым мячами отметились Давид Силва и Габриэл Жезус. Во второй половине игры у гостей отличился Дэвид Брукс.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 75 очков, команда остается на втором месте в чемпионате. В активе «Борнмута», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, 31 очко, команда находится на 18-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 21 июля на выезде сыграет с «Уотфордом». «Борнмут» двумя днями ранее дома встретится с «Саутгемптоном».