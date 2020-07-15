«Вулверхэмптон» на последних секундах упустил победу над середняком АПЛ

«Вулверхэмптон» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 1:1.

Первый мяч на 76-й минуте забил форвард «волков» Рауль Хименес. В добавленное время Крис Вуд реализовал пенальти и восстановил равенство.

«Вулверхэмптон» набрать 56 очков и остался на шестом месте. В активе «Бернли» 51 очко, команда находится на девятой позиции.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 20 июля на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Бернли» днем раньше на выезде сыграет с «Норвичем».

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