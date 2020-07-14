Трое футболистов «Вест Хэма» попали в сборную тура АПЛ

Трое футболистов «Вест Хэма» попали в символическую сборную по итогам 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В команде оказались защитник Райан Фредерикс, полузащитник Марк Ноубл и нападающий Майкл Антонио. Последний отметился покером во встрече с «Норвичем» (4:0). Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Ник Поуп («Бернли»).
Защитники: Райан Фредерикс («Вест Хэм»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Диего Рико («Борнмут»).
Полузащитники: Махмуд Хассан («Астон Вилла»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Марк Ноубл («Вест Хэм»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
Нападающие: Майкл Антонио («Вест Хэм»), Дэвид Макголдрик («Шеффилд Юнайтед»).
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