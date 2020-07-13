«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве упустил победу в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 13 июля, и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме на гол Стюарта Армстронга «красные дьяволы» ответили точными ударами Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля. В концовке встречи равенство восстановил Майкл Обафеми.

За несколько минут до второго пропущенного гола поле из-за травмы покинул защитник МЮ Брендон Уильямс. Манкунианцы к этому моменту исчерпали лимит замен, поэтому заканчивали встречу в меньшинстве.

«Манчестер Юнайтед» набрал 59 очков и занимает пятое место в чемпионате. В активе «Саутгемптона» 45 очков, команда занимает 12-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 16 июля на выезде встретится с «Кристал Пэлас». «Саутгемптон» в тот же день на своем поле примет «Брайтон».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!