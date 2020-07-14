«Челси» обыграл худшую команду АПЛ и закрепился на третьем месте в чемпионате

«Челси» на своем поле обыграл «Норвич» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 14 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В концовке первого тайма забитым мячом отметился форвард синих Оливье Жиру. Этот гол оказался единственным в матче.

Победа позволила «Челси» набрать 63 очка и закрепиться на третьем месте в турнирной таблице. «Норвич», который потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ, с 21 очком находится на последней, 20-й позиции.

В следующем туре «Челси» 22 июля на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Норвич» 18 июля на своем поле примет «Бернли».

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