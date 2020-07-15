«Тоттенхэм» на выезде обыграл середняка АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев. В составе победителей дублем отметился Харри Кейн, еще один гол на свой счет записал Сон Хын Мин. У хозяев мяч забил Мэтт Ритчи.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 55 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» 43 очка, команда находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 19 июля на своем поле примет «Лестер». «Ньюкасл» днем позже на выезде сыграет с «Брайтоном»

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