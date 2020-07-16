Реакция тренера «Ливерпуля» на поражение команды разошлась на мемы

Реакция главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на поражение команды лондонскому «Арсеналу» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) разошлась на мемы. Комментарии фанатов доступны в Twitter.

Клопп был шокирован двумя пропущенными голами, из-за чего в изумлении раскрыл рот и не менял положение несколько секунд. В комментариях пользователи сети посмеялись над эмоциями специалиста.

«Клопп не может поверить в то, что его игроки творят сегодня»

«Клопп на "Эмирейтс" заставил меня валяться от смеха. Что с ним такое произошло?»

«Точная реакция Клоппа на происходящее в матче»

«Кто-нибудь нарезал Клоппа на гифки?»

Матч завершился победой «Арсенала» со счетом 2:1. Лондонцы набрали 53 очка и вышли на девятое место в чемпионате. В активе «Ливерпуля», досрочно победившего в АПЛ, 93 очка.

В следующем туре «Ливерпуль» 22 июля на своем поле примет «Челси». «Арсенал» днем ранее на выезде встретится с «Астон Виллой».