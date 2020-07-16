«Лестер» обыграл новичка АПЛ и закрепился на четвертом месте

«Лестер» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 16 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Айосе Перес и Демарай Грей.

Победа позволила «Лестеру» набрать 62 очка и закрепиться на четвертом месте в чемпионате. В активе «Шеффилда» 54 очка, клуб находится на восьмой позиции.

В следующем туре «Лестер» 19 июля на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Шеффилд» днем позже на своем поле примет «Эвертон».