Посол заявил об урегулировании ситуации с армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что с вечера 18 июля проблем с реализацией армянской продукции в Москве нет. Об урегулировании конфликта он рассказал в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК. Слова Тоганяна приводятся в Telegram-канале издания в воскресенье, 19 июля.

Так посол оценил решение властей российской столицы по ситуации с запретом на торговлю армянской продукцией на территории рынка «Фуд Сити».

«В этом плане, конечно, правы представители мэрии Москвы. Все заблокированные на стоянке «Фуд Сити» 52 машины смогли выехать оттуда — осталась только одна, неисправная», — сообщил Тоганян.

При этом он посчитал, что проблема до конца не решена, поскольку в «Фуд Сити» все еще мало армянской продукции.

Власти Москвы уже обсудили с Тоганяном ситуацию вокруг недопуска товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити».

Ранее сообщалось, что несколько десятков фур с фруктами из Армении не смогли попасть на территорию «Фуд Сити». Кроме того, администрация рынка попросила армянских торговцев «убрать коробки и рекламу, где есть что-то армянское». Позже посольство Армении в России сообщило, что экспортеры армянских товаров обратились к дипломатам с жалобой на запрет торговать на «Фуд Сити».

ООО «Фуд Сити» входит в холдинг «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана, входящих в рейтинг Forbes миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.