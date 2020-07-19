Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео

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Учения авиации во время внезапной проверки российских войск, которая началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина и завершится 21 июля, попали на видео. Ролик публикует агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

«Самолеты 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа приведены в полную боевую готовность, а подразделения 58-й армии организовали круговую оборону аэропорта Беслан», — говорится в сообщении. На опубликованных кадрах самолеты МиГ-23 один за другим взлетают в воздух и отрабатывают маневры в составе сложных воздушных групп.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что во время проверки будет проведено 56 тактических учений. В них примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.