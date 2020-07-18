Внезапная проверка войск по приказу Путину попала на видео

Министерство обороны показало видео начала внезапной проверки армии, которая началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина и завершится 21 июля. Соответствующие кадры доступны на YouTube-канале ведомства.

На распространенном ролике запечатлено, как полковнику передают распоряжения начальника генерального штаба для командующего войсками Южного военного округа о начале проведения боевой проверки. Также на кадрах заметно, как военные сухопутных войск на танках и бронетранспортерах выезжают с территории военной части. С вертолета снят момент учений с кораблями.

В ходе проверки будут отработаны учебные задачи по локализации кризисных ситуаций различного характера, обусловленных действиями условных бандформирований, проведением террористических актов с захватом заложников, летательных аппаратов, объектов на аэродромах и в пунктах базирования Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также обострением санитарно-эпидемиологической, радиационной, химической обстановки.

Проверка затронет войска Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Во это время будет проведено 56 тактических учений. В ней примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.

Проверка проводится для оценки уровня подготовки армии, а также для решения о допуске объединений и воинских частей к учению «Кавказ-2020».