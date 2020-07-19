Трамп заявил о победе США в двух «прекрасных мировых войнах»

Президент США Дональд Трамп высказался против переименования военных баз, которые носят имена военачальников Конфедерации. По его словам, это уважение к американским победам в мировых войнах. Такое мнение он высказал в интервью Fox News в воскресенье, 19 июля.

«"Форт Брэгг", "Форт Роберт Ли" — форты носили эти названия долгое время, десятилетия. Меня не волнует, что говорят военные. Решение должен принимать я <...> Никто даже не знает, кто такой генерал [Конфедерации Брэкстон] Брэгг», — сказал американский лидер, добавив, что США стали победителями в двух «прекрасных мировых войнах», которые выиграли именно из «Форта Брэгга» и других фортов.

«А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого», — заключил президент.

При этом Трамп пригрозил наложением вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если в нем будет содержаться положение о переименовании фортов.

В июне министр армии США Райан Маккарти выразил готовность к проведению дискуссий с представителями демократов и республиканцев относительно возможного переименования американских военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации. Глава Пентагона Марк Эспер также поддержал обсуждение.

В период с 1861-го по 1865 год на территории современных США существовала Конфедерация южных штатов. Во время гражданской войны в стране, которая длилась с 1861 по 1865 годы, произошло столкновение между представителями Севера и рабовладельческого Юга, конфедератами. Южане проиграли войну, что привело к отмене рабства и подневольной работы. Несмотря на это, в южных штатах остались некоторые символы конфедератов. Многие американцы считают это проявлением расизма, однако сторонники сохранения символики и названий, касающихся конфедератов, заявляют, что это является неотъемлемой частью истории США.