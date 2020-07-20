Путин рассказал о влиянии голосования по Конституции на ситуацию с коронавирусом

Ни парад Победы, ни голосование по Конституции не привели к вспышке коронавируса в России. О влиянии данных мероприятий на ситуацию с распространением инфекции в стране рассказал глава государства Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер также отметил, что стране удается переживать ситуацию с минимальными потерями.

В этом году парад Победы было решено перенести на 24 июня из-за риска распространения коронавируса. Кроме того, в онлайн-режиме прошла акция «Бессмертный полк». При этом Путин согласился перенести ее на следующий год. Глава государства пообещал, что акция пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Также 25 марта глава государства объявил о переносе даты проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое ранее было назначено на 22 апреля. Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно.

В России, по данным на 20 июля, общее число случаев заражения коронавирусом превысило 777 тысяч. За это время зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.