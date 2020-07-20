Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 777 тысяч. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как отметили в оперштабе, с начала эпидемии в стране выявили 777 486 инфицированных в 85 регионах. За это время зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

По данным на 19 июля, в России было зарегистрировано 771 546 случаев инфицирования в 85 регионах. Сообщалось, что за весь период 12 342 умерли, 550 344 человека полностью излечились.

Ранее в июле специалисты Центра наук о жизни Сколтеха рассказали, что коронавирус попал в Россию в основном из стран Европы. «Вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля — начале марта», — сообщили в Сколтехе. Там также отметили, что в настоящее время в стране циркулируют как минимум девять различных вариантов вируса.