В Израиле поймали угрожавшего Нетаньяху убийством в соцсетях

Полиция Израиля поймала подозреваемого в угрозах убийством премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что 23-летний задержанный из города Нетания слал подобные сообщения в соцсетях и другим представителям элиты Израиля, в частности, парламентариям и членам правительства. Теперь суд в Ришон-ле-Ционе примет решение о мере пресечения мужчине. Также известно, что дело передано в прокуратуру, которая готовится выдвинуть обвинения.

В июне Нетаньяху написал заявление в полицию из-за поступающих ему и его семье угроз. О том, кто может быть причастен к этому, премьер не уточнял, однако при этом просил СМИ осудить подстрекательство к преступлению.

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