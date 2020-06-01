Нетаньяху обратился в полицию из-за угроз убийством

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал заявление в полицию из-за поступающих ему и его семье угроз. Об этом политик сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Несколько дней назад я подал жалобу в полицию на угрозы убийством в мой адрес и адрес членов моей семьи. Сегодня, к моему сожалению, мне пришлось подать еще одну жалобу против человека, который описывал, как он намеревается убить меня и мою семью», — написал он.

О том, кто может быть причастен к угрозам, премьер не уточнил, однако попросил СМИ осудить подстрекательство к преступлению.

В мае Нетаньяху предстал перед судом в Израиле по делу о злоупотреблениях и взяточничестве. Он стал первым премьер-министром за всю историю страны, который предстал перед судом, находясь в должности. В ходе телеобращения из здания суда, которое транслировалось основными каналами израильского телевидения, премьер-министр заявил, что дела, по которым его обвиняют, сфабрикованы с целью отстранения от власти в Израиле представителей правых.

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