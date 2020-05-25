Нетаньяху назвал срок аннексии Западного берега Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал срок аннексии Западного берега реки Иордан: она пройдет в июле. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает Reuters.

Первые заседания кабинета министров по этому вопросу пройдут 1 июля. По мнению премьера, еврейское государство сейчас впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией.

«Это реальная возможность, и мы не собираемся ее упускать», — приводит агентство его слова. Нетаньяху подчеркнул, что он не собирается менять назначенный срок.

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Сообщается, что это заявление главы Израиля вызвало тревогу в Европейском союзе. Его прокомментировал и госсекретарь США Майк Помпео: он заявил, что это сложный вопрос.

Нетаньяху заявил о том, что время аннексировать палестинские территории пришло, на первом заседании Кнессета 17 мая. Этот шаг был в числе его предвыборных обещаний — в случае победы на выборах он обещал избирателям начать присоединение этих земель.

21 мая сообщалось, что временный поверенный в делах Израиля в России Эли Белоцерковский призвал не сравнивать аннексию Западного берега Иордана и присоединение к России полуострова Крым.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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