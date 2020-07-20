Минфин предложил снизить затраты на вооружение

На фоне пандемии и вызванных ей экономических последствий Министерство финансов России предложило снизить расходы на вооружение в 2021-2023 годах на 5 процентов. Об этом свидетельствует методика распределения бюджетных ассигнований, на которую ссылается принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Уточняется, что сокращение финансирования Государственной программы вооружений (ГПВ) рассматривалось на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным 7 июля.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, в настоящее время ежегодный оборот гособоронзаказа составляет порядка 1,5 триллионов рублей. Однако благодаря повышению уровня оснащения армии современным оружием, с 2020 года эта цифра должна была начать сокращаться. Ежегодные расходы по ГПВ примерно равны ежегодному обороту гособоронзаказа.

Денежный объем сокращения ассигнования ГПВ не указывается. Однако, как пояснил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, за три года Минобороны может недополучить 225 миллиардов рублей.

Госпрограмма вооружений до 2027 году предусматривает разработки в области баллистического оружия, бронетехники и танков. Кроме того, задачами программы служат принятие на вооружение новых типов истребителей и модернизация бомбардировщиков, а также работа над перспективным комплексом дальней авиации. Для морского флота планируют построить новые подводные крейсеры, корабли с крылатыми и гиперзвуковыми ракетами и вертолетоносцы.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов страны начнется формирование полков мобильного резерва противовоздушной обороны (ПВО), предназначенных для отражения массированных ударов крылатых ракет. Их оснастят современными зенитными ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь».