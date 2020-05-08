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В Минобороны раскрыли объекты для установки новейшего гиперзвукового оружия

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» будет установлена на многоцелевые атомные подводные лодки, фрегаты и атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что Цирконы появятся на подводных лодок проектов «Ясень» и «Антей», фрегатах типа «Адмирал Горшков», эсминцах проекта 23560 «Лидер», а также в ходе перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов».

Также Криворучко сообщил, что ориентировочно ракета будет принята на вооружение в 2021-2022 годах.

«Циркон» — перспективная гиперзвуковая ракета. В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров.

Помимо морской версии, также анонсировалось создание «Циркона» наземного базирования. Кроме того, военный эксперт Максим Климов в «Военно-промышленном курьере» заявил, что этой ракетой планируется оснастить морской многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34М («морской»), работы над которым были отложены по «нетехническим причинам».

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