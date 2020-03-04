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Су-34М обещали «Циркон»

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Морской многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34М («морской»), работы над которым были отложены по «нетехническим причинам», обещали оснастить противокорабельными ракетами (ПКР) «Оникс» и «Циркон», пишет военный эксперт Максим Климов в «Военно-промышленном курьере».

«По сравнению с имеющимися в составе морской авиации самолетами Су-30СМ модернизированные Су-34М могли применяться на больший радиус и с увеличенной боевой нагрузкой, нести тяжелые ПКР», — отмечает автор.

По его мнению, нынешняя ставка морской авиации Военно-морского флота на «тактические» ПКР типа Х-35 при резко увеличившейся дальности зенитных управляемых ракет кораблей противника «подводит наши носители под расстрел еще до выхода на дальность применения ракет».

Публикация Климова посвящена главному конструктору Су-34 Роллану Мартиросову, который скончался 27 февраля.

В январе «Известия» писали, что ВКС России получат Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»), созданные на основе боевого опыта в Сирии.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин раскрыл характеристики ракеты «Циркон», «способной поражать как морские, так и наземные цели». По его словам, создаваемая гиперзвуковая морская ракета «Циркон» будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».

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