Россия прикроется «Панцирями»

В 2020 году в Сибири и на Дальнем Востоке, а также некоторых других регионах России, начнется формирование полков мобильного резерва противовоздушной обороны (ПВО), предназначенных для отражения массированных ударов крылатых ракет, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно газете, на вооружение новых частей поступят зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь». В настоящее время в России имеется одна такая экспериментальная часть, которая прикрывает Москву и ее окрестности. «Это своевременное решение, и оно отвечает угрозам сегодняшнего дня», — сказал военный эксперт Виктор Мураховский.

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В июне «Звезда» написала, что экспортная версия данного ЗРПК имеет только оптическую систему управления и «потому мало приспособлена для борьбы с такими целями, как турецкий Bayraktar ТВ2».

В том же месяце Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства.

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.

В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

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