Минобороны закупило комплекты С-400 и С-350

Минобороны РФ получит новые комплекты С-400 и С-350 до конца 2023 года. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей», который будет выполнять оборонный заказ.

Ведомство и организация договорились о поставках трех полков зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четырех комплектов ЗРС С-350 «Витязь». Представители концерна «Алмаз-Антей» подтвердили, что по договору с силовым ведомством приобретенная техника поступит не позднее 2023 года.

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Техника была принята на вооружение в 2007 году. ЗРС средней дальности нового поколения С-350 «Витязь» предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. Проект «Витязь» был запущен в производство в апреле 2019 года, в феврале 2020 года военная техника поступила в состав ВКС РФ.

В мае военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин объяснил, по каким показателями отечественная ЗРС С-400 «Триумф» превосходит американский MIM-104 Patriot. По словам эксперта, российская техника способна обнаруживать беспилотники и ракеты, летящие на высоте менее ста метров.

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