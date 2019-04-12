C-350 «Витязь» пустили в производство

В России началось производство новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь-ПВО». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко.

По словам представителя Минобороны, первые пуски, произведенные 26 марта, прошли положительно и ЗРК успешно прошла государственные испытания. «Одновременно запущено производство первого серийного комплекта, сдача будет обеспечена в 2019 году», — отметил Криворучко.

Во время испытаний С-350 в декабре 2018 года на полигоне Капустин Яр одна из ракет комплекса в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе.

Криворучко подчеркнул, что С-350 «Витязь» призван заменить С-300ПС, созданный в 1983 году. Эта ЗРК имеет максимальный радиус поражения целей 60 километров и максимальную высоту поражения 30 километров. Предполагалось, что установка поступит на вооружение в 2013 году, однако испытания были сорваны.

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