Перечислены регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве (578), Ханты-Мансийском автономном округе (236) и Свердловской области (234). Регионы России перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Больше 100 новых случаев выявили в Санкт-Петербурге (195), Нижегородской области (191), Алтайском каре (191), Иркутской (178), Мурманской (178) областях, Ямало-Ненецком автономном округе (155), Московской (153), Челябинской (134) областях, Хабаровском крае (120), Ростовской (115), Оренбургской (115), Тюменской (112), Ульяновской (109), Новосибирской (109), Омской (108), Воронежской (103) областях и Ставропольском крае (101).
Наименьшее число новых случаев зафиксировали в Ненецком автономном округе (2), в Чукотском автономном округе (2) и Еврейской автономной области (1).
Всего за последние сутки в России выявили 5940 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 777 486 случаев коронавируса, 12 427 летальных исходов, 553 602 случая выздоровления.
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