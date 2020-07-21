Вокалистке «АлоэВера» прислали видео группового секса с ее женихом Яшиным

Вокалистка и лидер группы «АлоэВера» Вера Мусаелян рассказала о том, как ее жениху, оппозиционному политику Илье Яшину, десять лет назад «подложили в постель двух прокремлевских ****** [женщин, вступающих в произвольные половые связи]» и сняли их общение на камеру. Она поведала в Instagram, что ей прислали видео группового секса.

Певица опубликовала пост после того, как «представители проправительственных организаций» прислали ей видеозапись группового секса с участием Яшина. «Десять лет назад в политических кругах была такая история: всем оппозиционным подкладывали в постель прокремлевских ****** (и такие бывают, да) и радостно снимали скрытыми камерами», — объяснила Мусаелян.

«Мой муж тогда был молод и горяч (собственно, как и сейчас), поэтому ему подложили сразу двух (красавчик!)», — добавила певица. Она обнародовала скрин с сообщениями и кадром, на котором видны чьи-то ноги. В сообщении говорилось: «Добрый день, АлоэВера! Ваш будущий муж, вас очень любит. Всех вас, очень любит! Удачной свадьбы!» (орфография и пунктуация сохранены). На это сообщение артистка ответила: «Какой же он у меня ********! [крутой] Трахается как боженька, это правда».

«Я не знаю, на что они рассчитывали, видимо, я должна была схватиться за сердце, крикнуть: АХ! Я У ТЕБЯ НЕ ПЕРВАЯ! — и немедленно отменить свадьбу», — посмеялась Мусаелян. Она призналась, что увиденное привело ее в восторг, добавив, что «секс — это прекрасно».

«В то время как про наше правительство снимают расследования о кражах, воровстве, пытках, преступлениях, единственное, что они могут предъявить оппозиционерам, — то, что они занимаются сексом», — резюмировала артистка.

В феврале Мусаелян объявила о свадьбе с главой совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Ильей Яшиным.