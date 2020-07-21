Цены на нефть взлетели до максимума

Стоимость эталонного сорта нефти Brent взлетела до максимума с начала марта. В ходе торгов на лондонской бирже ICE она превысила 44 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:20 Brent торгуется на уровне 44,27 доллара, скорректировавшись после 44,47 доллара. Цена WTI поднялась до 41,83 доллара, хотя доходила почти до 42 долларов.

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Оптимизм на нефтяном рынке вызвали сообщения об испытаниях экспериментальных вакцин от коронавируса, успешное использование которых поспособствовало бы скорейшему восстановлению мировой экономики.

Также цены поддерживают новые стимулирующие меры властей США и Евросоюза. В частности, в Брюсселе стороны договорились о пакете помощи наиболее пострадавшим странам блока в размере 750 миллиардов евро.

Рубль отреагировал на ситуацию. В начале торгов доллар опустился ниже 71 рубля, а евро вплотную подошел к отметке 81 рубль. Таким образом российская валюта полностью отыграла падение за последнюю неделю.

Цены на нефть обрушились после развала сделки ОПЕК+ в начале марта. С 1 мая действует новое соглашение, в рамках которого 23 страны убрали с рынка 9,7 миллиона баррелей в сутки.

С августа стороны договорились ослабить ограничения до уровня 7,7 миллиона баррелей. При этом нарушители сделки в предыдущие месяцы, в том числе Россия, согласились компенсировать квоты, так что в августе реальное сокращение, по предварительным оценкам, составит 8,2 миллиона баррелей.