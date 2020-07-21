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Россиянам облегчат раздел недвижимости при разводе

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Госдуме принят в первом чтении законопроект, облегчающий раздел имущества, в том числе недвижимости, при разводе. Согласно нормам документа, общим отныне считается все совместно нажитое — совокупность объектов, а не набор отдельных активов. Делить этот имущественный комплекс будут в рамках одного процесса, пишет «Российская газета».

Если закон будет принят, суды больше не будут делить каждую вещь — машину, квартиру, дачу и прочее — отдельно. Также в документе детально прописано, как разделить между супругами долги, если кто-то из них набрал кредитов. При этом предусмотрена возможность совместного банкротства.

Кроме того, инициатива защищает россиян от распродажи имущества одним из супругов с целью вывода его из общего имущественного комплекса. Если кто-то из супругов продает добро без согласия партнера, его доля в общем имуществе при разводе может быть уменьшена.

Одновременно предусмотрено, что в Росреестре будут проверять семейное положение всех покупателей квартир. Если, например, женатый мужчина принесет документы, его не сделают единственным собственником жилья — автоматически совладельцем будет считаться и супруга.

В феврале 2020-го президент России Владимир Путин обязал родителей обеспечивать детей жильем после развода. Соответствующие поправки были внесены в Семейный кодекс.

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