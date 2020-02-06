Путин обязал обеспечивать детей жильем после развода

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Семейный кодекс. Теперь суды получили право привлекать родителя, если после развода он проживает отдельно от ребенка, к оплате расходов по его обеспечению пригодным для проживания жильем. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дополнение вошло в перечень исключительных обстоятельств, когда родителя могут обязать к несению дополнительных расходов (не считая самих алиментов). В действующем законодательстве сюда относятся болезнь или увечье несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним, а также прочие обстоятельства.

Ранее стало известно, что россияне задолжали за уплату алиментов по содержанию несовершеннолетних детей более 100 миллиардов рублей. Взыскание алиментов — самая распространенная категория дел в сфере семейного законодательства.

В 2017 году судебные приставы получили право задерживать должников по алиментам и трудоспособных граждан, отказывающихся содержать своих нетрудоспособных родителей.

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