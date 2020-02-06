Путин назвал две опоры прорыва в XXI веке

Талант и азарт молодежи являются опорой в обеспечении качественного прорыва в технологических направлениях нового десятилетия и всего XXI века, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на вручении премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых, сообщает РИА Новости.

По мнению российского лидера, сильной мотивацией для молодых ученых является постановка сложных и амбициозных задач, а также возможность сыграть важную роль в развитии страны.

Путин регулярно говорит с учеными и исследователями о важности технологического прорыва для России. Так, в ноябре 2018 года президент на заседании совета по науке и образованию объяснил, что это вопрос выживания страны, а через месяц заявил, что России нужны прорыв и прыжок в «новый технологический уклад», поскольку без этого у нее нет будущего, сообщал Первый канал.

5 февраля глава государства потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации по всем направлениям работы и заявил, что у властей нет времени на раскачку. Данную фразу Путин употребил как минимум в 14-й раз за последние 20 лет, подсчитала «Русская служба Би-би-си».

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