Пентагон оценил вероятность начала войны между ядерными державами

Министр обороны США Марк Эспер оценил вероятность начала войны между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это две страны, которые обладают ядерным потенциалом. (...) Никто не хочет видеть эскалации конфликта, я не вижу признаков для этого в настоящий момент», — отметил глава Пентагона. Эспер добавил, что находится на связи с коллегами из обеих стран.

23 июня в Индии сообщили о новом обострении отношении с Пакистаном. Нью-Дели заподозрил половину сотрудников посольства в шпионаже и выслал их. 31 мая текущего года в Индии произошла аналогичная ситуация, тогда депортировали двоих. За два дня до этого Вооруженные силы Пакистана сбили индийский шпионский беспилотник над Кашмиром — спорным пограничным регионом, на контроль над которым претендуют обе страны.

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