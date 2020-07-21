Женщина потребовала провести козлу тест на отцовство

Жительница американского города Одесса, штат Флорида, подала в суд на свою соседку и потребовала взять анализ на отцовство у принадлежащего ей козла. Об этом сообщает сайт Mandatory.

Крис Хедстром (Kris Hedstrom) приобрела у своей соседки Хизер Дейнер (Heather Dayner) пять козлят нигерийской карликовой козы за 900 долларов (63,8 тысячи рублей).

Позже Хедстром заподозрила, что козлята Белла, Гиги, Рози, Зельда и Маргоат могут быть не зарегистрированы в Американской ассоциации молочных коз. Зарегистрированные козы ценятся выше, чем незарегистрированные. Козел-отец был зарегистрирован в Ассоциации, а его потомство нет.

Хедстром требует провести тест на отцовство козла, для которого потребуется взять около 40 волосяных фолликул. Дейнер предложила возместить Хедстром деньги, если та вернет козлят, но покупательница отказалась.

Дейнер заявила, что Хедстром три месяца жаловалась на нее в полицию и проникала на ее ферму.

Ранее сообщалось, что жителя английского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, вынуждают продолжить выплаты алиментов на ребенка, который, как недавно узнал мужчина, рожден не от него. Пожелавший остаться неизвестным рассказал, что за 14 лет выплатил 38 тысяч фунтов стерлингов на содержание дочери бывшей жены, которую он считал своей до октября 2019 года, когда его партнерша призналась, что это не его ребенок.