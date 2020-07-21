Люди принялись искать «секретную» мышцу на своем теле

Пользовательница Twitter с ником @kr0mesha предложила людям поискать рудиментарную длинную ладонную мышцу на своем теле. Она отметила, что для этого нужно совместить большой палец и мизинец и согнуть кисть.

Другие юзеры в комментариях принялись делиться фотографиями — многие из них действительно обнаружили «секретную» мышцу, которая усиливала хватку приматов, когда они прыгали по деревьям. «Есть такое. Еще и когти остались бы — было б отлично спину чесать», — заметил пользователь @theKetsal.

Обнаружить длинную ладонную мышцу удалось не всем, из-за чего многие подумали, что ее на самом деле нет. Автор поста в ответ на это указала на невнимательность комментаторов. «Пишешь: соедините пальцы и нагните кисть руки на себя. Люди: соединяют пальцы, кисть не наклоняют, видят сгибатели», — пожаловалась @kr0mesha.

Ранее в июле житель Нью-Йорка по имени Даниэль Альварадо (Daniel Alvarado) заметил разницу между поколениями в простом жесте. Он показал, что представители двух поколений по-разному изображают разговор по телефону. Люди, родившиеся в 70-е, 80-е и 90-е, приложат к уху ладонь, оттопырив мизинец и большой палец. Представители более молодого поколения не будут имитировать трубку стационарного телефона и просто приложат к уху ладонь.