Работникам «Макдоналдс» в России решили доплатить

Компания «Макдоналдс» решила выдать премии сотрудникам российской сети ресторанов быстрого питания. Как сообщает газета «Ведомости», это коснется двух третей сотрудников, продолжавших работать во время эпидемии коронавируса. Доплату получат сотрудники 500 фирменных ресторанов.

По решению компании, оплата будет производиться в зависимости от отработанных часов — для тех, кто отработал свыше 10 часов в мае и апреле. На единовременную выплату в 4 тысячи рублей могут рассчитывать те, кто отработал до 50 часов во время карантинных мер из-за распространения коронавируса. Если отработка превышает 50 часов, выплата увеличивается до 6 тысяч.

С конца марта из-за пандемии коронавируса рестораны сети работали в ограниченном режиме: только на доставку и навынос. Залы для посетителей снова открылись только в начале июня.

Ранее сообщалось, что «Макдоналдс» собирается повысить сотрудникам зарплаты. Компания также обещала сохранить все рабочие места и увеличить годовой зарплатный фонд на 600 миллионов рублей.