Российские рестораны «Макдоналдс» переделают из-за коронавируса

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустит в России заведения с повышенными мерами безопасности. Появление таких ресторанов является частью стратегии компании по борьбе с последствиями коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

Первый переделанный ресторан расположен в Москве на Арбате. В дальнейшем решения, которые применены в нем, используют в предприятиях по всей стране. Изменения коснутся не только обслуживания гостей за столами, но и других форм коммуникации с клиентами (продажи еды навынос, МакДоставки и МакАвто).

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Так, во всех ресторанах будет действовать частичное ограничение на вход в зависимости от размера помещения. Компания нанесла специальную разметку на дорожное покрытие за пределами кафе, чтобы безопасно организовать очередь. На входе поставят сотрудника, который будет регулировать загрузку залов и открывать входную дверь каждому гостю, чтобы исключить дополнительный контакт посетителя с поверхностью.

Внутри клиентам предложат продезинфицировать руки на специально оборудованной станции. Затем гости будут получать локатор с номером стола, за которым они будут ожидать свой заказ. В зоне приема заказов, между киосками для самостоятельного заказа и столиками в ресторанах установят защитные экраны. Заказ сотрудники кафе будут передавать бесконтактно, поставив его на соседний незанятый стол.

Рестораны «Макдоналдс» временно закрыты в России с 28 марта и работают только на доставку и навынос в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Согласно плану Роспотребнадзора, опубликованному в начале мая, российские предприятия будут выходить из карантина в три этапа, при этом общепит заработает на последнем. В Москве режим самоизоляции продлится до 14 июня.

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