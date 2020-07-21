Раскрыта зарплата самых быстрых курьеров в России

Раскрыт размер зарплаты сотрудников «Самоката» — сервиса по доставке продуктов за 15 минут. Об этом в шоу «Точка роста» рассказал сооснователь сервиса Вячеслав Бочаров.

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По его словам, изначально сервис строился таким образом, чтобы в доставке работали люди, живущие поблизости с тем или иным фирменным магазином. «Но так случилось, что почти 80 процентов тех, кто у нас работает, это люди, которые живут в этих районах, это их рабочее место. И так получилось, что наши курьеры — это нечто большее, чем просто розовый рюкзак или розовый плащ в этом районе», — рассказал он. По словам Бочарова однажды с помощью курьеров удалось отыскать потерявшегося ребенка.

Что касается зарплаты, то людям платят по часам. «Это 250-300 рублей в час. У нас нет штрафов, никаких способов человека наказать. Мы считаем, что люди, с которыми нам по пути, должны быть честными, а мы — честными с ними», — добавил Бочаров. По его словам, в «Самокат» приходят работать студенты, таксисты, которые подрабатывают между сменами, а также учителя и музыканты.

«Самокат» — сервис доставки продуктов на дом за 15 минут, работает в Москве и Санкт-Петербурге. В фирме занято порядка шести тысяч курьеров, в день выполняется 50 тысяч заказов.