В российской «Долине нищих» предложили пожить за 38 миллионов рублей

В Омске решили продать особняк за 38 миллионов рублей, выполненный «в едином стиле Versace». Дом находится в «Долине нищих» — так местные жители иронично называют городской район с элитной недвижимостью. В среднем здесь предлагают пожить за 10-20 миллионов рублей. Об этом пишет NGS55.RU.

Здание находится на улице 11-я Любинская. Весной 2019 года его продавали за 45 миллионов рублей, а теперь особняк подешевел. Дом площадью 530 «квадратов» выполнен по авторскому проекту, комнаты выполнены в ярких тонах.

На цокольном этаже дома размещены комната отдыха с бильярдом, финская сауна с бассейном, который украшает мозаика с русалкой, а также гардеробная, техническое помещение и прачечная. На первом этаже находятся зал с кухней-столовой, а на втором — кабинет, спальня с тронами для хозяев, три изолированные комнаты, гардеробная и отдельный санузел с позолотой.

Во дворе коттеджа есть хаммам, русская баня и зона отдыха. Кроме того, имеется дом для прислуги со своей кухней, санузлом и зоной отдыха, а также гостевой дом с отдельными удобствами. На территории сделан пруд с действующим фонтаном и площадка для барбекю.

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