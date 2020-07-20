Дом звезды советского кино выставили на продажу за 42 миллиона рублей

В Подмосковье выставлен на продажу особняк, некогда принадлежавший советской актрисе Надежде Румянцевой, известной по фильмам «Девчата» и «Королева бензоколонки». Об этом сообщает StarHit.

Дом площадью 217 квадратных метров и участок в 730 «квадратов», расположенные в районе Рублево-Успенского шоссе, оценили в 42 миллиона рублей. Родные звезды кино — муж Вилли Хштоян и его дочь от первого брака Карина — решили продать дачу из-за финансовых трудностей.

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«Семья Надежды Румянцевой выставила особняк на торги, — сообщила изданию риелтор, занимающаяся продажей объекта. — Почему? Во-первых, он никому не нужен, нет финансовой возможности содержать его. Во-вторых, супруг актрисы с единственной дочерью живет в городе, оба люди в возрасте. Есть еще у Румянцевой внук, но он переехал за границу».

Внутри двухэтажного дома выполнен евроремонт. По словам риелтора, дом продается с мебелью. Покупателю, в том числе, достанутся антикварные шкафы.

Кинодебют Надежды Румянцевой состоялся в 1952 году, когда она сыграла в картине «Навстречу жизни». В конце 1960-х актриса отказалась от работы в кино на долгие годы: она сопровождала своего мужа в длительных зарубежных командировках. После возвращения в СССР Румянцева стала телеведущей. Она умерла в 2008 году.

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